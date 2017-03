Schwenningen (dpa) - Die Schwenninger Wild Wings haben Stürmer Mirko Höfflin von den Adler Mannheim verpflichtet. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga bekanntgab, unterschrieb der Angreifer für zwei Jahre.

Der 24-Jährige hatte in Mannheim keinen neuen Vertrag mehr bekommen. In der Saison 2015/16 hatten die Adler ihn bereits an die Straubing Tigers ausgeliehen. Schwenningen hatte als Vorrunden-12. die Qualifikation für die Playoffs um die deutsche Eishockey-Meisterschaft verpasst.