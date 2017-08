Nürnberg (dpa) - Die Nürnberg Ice Tigers müssen auf unbestimmte Zeit auf Abwehrspieler Colten Teubert verzichten. Der frühere NHL-Profi wird am 17. August an der Wirbelsäule operiert und verpasst damit den Start in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Der 27-Jährige konnte wegen eines Bandscheibenvorfalls im Januar bereits zum Ende der abgelaufenen Spielzeit nicht mehr auf das Eis, eine damals begonnene konservative Behandlung blieb erfolglos. Die Franken «gehen fest davon aus, dass er auf jeden Fall noch im Jahr 2017 in den Spielbetrieb zurückkehren kann», hieß es am Mittwoch.