Köln (dpa) - Die Nürnberg Ice Tigers und die Grizzlys Wolfsburg stehen im Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Der Vorrundendritte Nürnberg setzte sich in einem dramatischen Entscheidungsmatch 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) im Playoff-Viertelfinale gegen die Augsburger Panther durch. Nürnberg führte im Schlussdrittel bereits 4:1, musste am Ende aber noch einmal zittern. Marius Möchel besorgte am Ende die Entscheidung (53. Minute).

Die Grizzlys gewannen 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) bei den Kölner Haien und stehen damit zum fünften Mal in Serie im Halbfinale. Tyson Mulock schoss das Siegtor (28.).

Das Spiel der Adler Mannheim gegen die Eisbären Berlin befindet sich beim Stand von 1:1 in der Verlängerung.