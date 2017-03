Nürnberg (dpa) - Die Nürnberg Ice Tigers haben das erste Halbfinalspiel in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Gegen die Grizzlys Wolfsburg setzten sich die Franken mit 5:1 (1:0, 0:0, 4:1) durch und gehen in der Serie «Best-of-Seven» mit 1:0 in Führung.

Spiel zwei findet am Sonntag (14.00 Uhr) in Wolfsburg statt. Yasin Ehliz (17.), Patrick Reimer (44.), Brandon Segal (51.), Brandon Prust (53.) und Robert Schrempp (57.) trafen vor 7215 Zuschauern für Nürnberg. Vier der fünf Ice-Tigers-Treffer fielen im Powerplay. «Das war heute der Schlüssel zum Sieg. Unser Überzahl-Spiel hat sehr gut funktioniert», erklärte Torschütze Ehliz nach dem Auftakterfolg.

Auf der Gegenseite war lediglich Tyler Haskins (41.) erfolgreich. «Wir müssen jetzt den Kopf abschalten und weitermachen», forderte Wolfsburgs Verteidiger Björn Krupp. «Bislang hat das immer bei uns gut geklappt.»