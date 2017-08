Köln (dpa) - NHL-Star Leon Draisaitl hat vor rund 500 Fans am Trainingsauftakt der Kölner Haie teilgenommen. Der 21 Jahre alte Nationalstürmer der Edmonton Oilers hält sich derzeit in Europa auf und will noch zwei Tage bei den Haien mittrainieren.

«Ich bin ein paar Tage in Köln, um die Familie zu besuchen», sagte der gebürtige Kölner nach der Einheit. Zu seiner noch ungeklärten NHL-Zukunft wollte Draisaitl nicht viel sagen. «Das gehört zum Profisport dazu. Natürlich möchte ich so schnell wie möglich die Situation geklärt haben», sagte Draisaitl: «Mehr werde ich dazu nicht sagen.»

Deutschlands bester Eishockey-Profi verhandelt nach Auslaufen seines ersten NHL-Vertrages derzeit mit den Oilers über einen neuen, deutlich höher dotierten Kontrakt. Erwartet wird, dass Draisaitl dadurch einen Gehaltssprung von rund einer Million auf etwa sechs bis acht Millionen Dollar pro Jahr macht.

Oilers-Kapitän Connor McDavid hatte zuletzt einen mit 100 Millionen Dollar dotierten Achtjahresvertrag erhalten. Nach McDavid mit 100 Punkten war Draisaitl mit 77 Punkten der zweitbeste Scorer der Oilers in der abgelaufenen Spielzeit.