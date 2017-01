Die Fischtown Pinguins waren 2002 in der zweiten Liga Meister, konnten aber nicht aufsteigen, weil in der alten Eishalle die Voraussetzungen nicht gegeben waren. 2014 waren sie Meister in der DEL2, konnten trotz der 2011 eröffneten neuen Eisarena aber wieder nicht aufsteigen, weil die DEL inzwischen eine geschlossene Liga ist. Seit 2013 bewerben sich die Pinguins jährlich für den Fall, dass eine Lizenz frei wird. Das war in diesem Sommer nach dem Rückzug der Hamburg Freezers der Fall.