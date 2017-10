Nürnberg (dpa) - Die Eisbären Berlin sind neuer Tabellenführer in der Deutschen Eishockey Liga.

Der DEL-Rekordmeister gewann beim Schlusslicht Iserlohn Roosters nach einem frühen 0:2-Rückstand noch klar mit 6:3 (1:2, 2:0, 3:1) und verdrängte mit nun 21 Zählern die punktgleichen Nürnberg Ice Tigers von der Spitze. Die Tore für die Gäste erzielten Sean Backman (10. Minute), James Sheppard (25.), zweimal Louis-Marc Aubry (26./49.), Marcel Noebels (49.) und Mark Olver (60.).

Die Eisbären profitierten davon, dass die Nürnberger im Topspiel gegen den EHC München in die Verlängerung mussten und daher für ihren 2:1 (0:0, 1:1, 0:0)-Sieg nur zwei statt drei Punkte erhielten. In der spannenden und hochklassigen Partie mit vielen Torchancen brachte Petr Pohl die Gastgeber im zweiten Drittel in Führung (28.), Jason Jaffray glich vor 6196 Zuschauern zwölf Minuten später für den Tabellendritten München aus (40.). Den Siegtreffer für die Ice Tigers erzielte Philippe Dupuis in der fünften Minute der Overtime (65.).

«Das war heute ein würdiges Topspiel», sagte der starke Nürnberger Torhüter Niklas Treutle. «Ich freue mich, dass ich mit ein paar Aktionen einen kleinen Unterschied machen konnte.»

Die Adler Mannheim gewannen das Verfolgerduell gegen den ERC Ingolstadt nach hartem Kampf mit 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) und sind auf den vierten Platz vorgerückt. Nach dem 2:6 im vorangegangenen Heimspiel gegen die Kölner Haie versöhnten sie damit ihre Fans.