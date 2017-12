Berlin (dpa) - Die Eisbären Berlin haben mit einem knappen Heimsieg gegen den ERC Ingolstadt die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verteidigt.

Vor 12 439 Zuschauern gewann die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Dustin Friesen brachte die Gäste im dritten Drittel zunächst in Führung (45. Minute), doch Berlins Louis-Marc Aubry glich noch in derselben Minute aus. Micki DuPont erzielte in der Verlängerung den Siegtreffer (62.). Für die Eisbären war es der vierte Erfolg nacheinander. Ingolstadt bleibt damit im unteren Drittel der Liga.

Vizemeister Grizzlys Wolfsburg musste einen Rückschlag hinnehmen: Im Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven gab es vor 2681 Zuschauern ein 4:5 (1:2, 2:3, 1:0).