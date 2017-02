Eisbären 1:2 in Augsburg

Nürnberg (dpa) - Titelverteidiger EHC Red Bull München bleibt in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga ohne Sieg über Verfolger Nürnberg Ice Tigers. Trotz einer 2:0-Führung im Schlussdrittel unterlag der Meister am Freitagabend bei den Franken 2:3 (1:0, 0:0, 1:2) nach Penaltyschießen.

Steven Reinprecht schoss die Nürnberger mit einem Treffer in der letzten Minute der regulären Spielzeit vor 7672 Zuschauern in die Verlängerung. München zog damit in allen vier Partien gegen die Ice Tigers den Kürzeren.

«Das ist verdammt ärgerlich. Dass wir ein 2:0 wieder hergegeben haben, ist enttäuschend», sagte Münchens Stürmer Frank Mauer bei «telekomeishockey.de». Nürnberg kam damit auf drei Punkte an den Tabellenführer heran.

Auch gegen die Kölner Haie hat die Münchner Mannschaft von Trainer Don Jackson bislang in dieser Spielzeit nicht gewonnen. Der Tabellendritte aus Köln unterlag am Freitagabend überraschend bei Außenseiter Straubing Tigers 2:3 (0:2, 1:0, 1:1). Der Vierte Adler Mannheim drehte die Partie beim Tabellenvorletzten Iserlohn Roosters zu einem 4:3 (1:1, 0:1, 3:1).

Die Eisbären Berlin mussten sich bei den Augsburger Panthern 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) geschlagen geben und kassierten ihre neunte Auswärtsniederlage nacheinander. Die Düsseldorfer EG musste nach zuletzt zwei Siegen mit dem 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) bei den Schwenninger Wild Wings einen Rückschlag im Kampf um die Qualifikation für die erste Playoff-Runde hinnehmen.