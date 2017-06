Neuss (dpa) - Alle 14 Teams der Deutschen Eishockey Liga erhalten die Lizenz für die am 8. September startende neue Spielzeit. Das teilte die DEL mit. Am Montag soll der Spielplan für die neue Saison bekannt gegeben werden.

Die Liga pausiert wegen Olympia im Februar und beendet die Hauptrunde am 4. März 2018. Die Playoffs starten am 7. März und enden spätestens am 26. April.