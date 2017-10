Mannheim (dpa) - Die Adler Mannheim haben einen Stürmer aus Kanada verpflichtet und müssen in den kommenden vier bis sechs Wochen auf Garrett Festerling verzichten.

Mit der Handverletzung des 31 Jahre alten Deutsch-Kanadiers, die er sich am Dienstag im Spiel gegen Esbjerg Energy zuzog, habe der Transfer von Andrew Desjardins aber nichts zu tun, sagte ein Sprecher der Adler.

Der 31 Jahre alte Desjardins spielte zuletzt für die Chicago Blackhawks und gewann 2015 mit dem Club den Stanley-Cup. In der nordamerikanischen Profiliga NHL kommt er auf 26 Tore und 46 Vorlagen in 461 Partien. Sein Debüt in der Deutschen Eishockey Liga soll er laut Vereinsmitteilung beim Spiel in Wolfsburg geben.