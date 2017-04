Lillehammer (dpa) - Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat auch den zweiten WM-Test gegen Norwegen verloren. Die ersatzgeschwächte Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) unterlag den Gastgebern mit 2:5 (0:0, 2:3, 0:2). Bereits am Donnerstag gab es in Lillehammer ein deutliches 1:5.

Die Norweger führten durch Treffer von Aleksander Reichenberg (21. Minute), Jørgen Karterud (22.) und Patrick Thoresen (29.) im Mitteldrittel schnell mit 3:0. Erst dann wurde die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm etwas besser. Matthias Plachta (33.) und David Wolf (40.) konnten für das DEB-Team noch vor der zweiten Pause auf 2:3 verkürzen. Im dritten Abschnitt trafen jedoch nur noch Ken Andre Olimb (51.) und Mathias Trettenes (59.) zum 2:5-Endstand.

In Norwegen fehlten noch die Spieler der vier DEL-Playoff-Halbfinalisten sowie aus der NHL. Weiter geht es für die deutsche Mannschaft mit zwei Spielen in Weißrussland am 14. und 15. April.