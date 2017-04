Nürnberg (dpa) - NHL-Profi Tobias Rieder und Dreifach-Torschütze Yasin Ehliz haben mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft für einen begeisternden Sieg gesorgt.

Die DEB-Auswahl bezwang beim ersten Auftritt der Spielers der Arizona Coyotes in Nürnberg Tschechien mit 7:4 (1:0, 4:3, 2:1). Im fünften WM-Test war es der zweite Erfolg der Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm.

Rieder sorgte bei seinem ersten Auftritt in der WM-Vorbereitung für neuen Schwung. Bester Spieler auf dem Eis war allerdings der Nürnberger Ehliz, der bei seinem Heimspiel mit einem Hattrick (40./54./58. Minute) überragte. «Er war mit Abstand bester Mann», schwärmte Coach Sturm.

Die Führung für die deutsche Mannschaft sorgte der Mannheimer Brent Raedeke, der in Überzahl nach elf Minuten zum 1:0 traf. Vor allem in der Defensive stand der Gastgeber mit Torhüter Timo Pielmeier sehr gut.

Im Mittelabschnitt änderte sich das jedoch. Fast jeder Schuss war ein Treffer. Tschechien glich durch Roman Horak (32.) aus. 59 Sekunden später landete ein harter Schlagschuss von Denis Reul unhaltbar für Goalie Pavel Francouz im tschechischen Tor. Wieder nur 20 Sekunden danach war Jakub Lev für die Truppe von Trainer Josef Jandac erfolgreich.

Für das 3:2 war der Kölner Philip Gogulla in seinem 150. Länderspiel verantwortlich (35.). Wieder hielt die Führung nur 46 Sekunden, ehe Tomas Hyka zum 3:3 traf. Bernhard Ebner sorgte in der 36. Minute für die 4:3-Führung. Ehliz erhöhte mit einem verwandelten Penalty auf 5:3 (40.). «Wir haben die Gegentreffer zu schnell bekommen, aber haben immer eine gute Antwort gezeigt», sagte Torschütze Gogulla.

Im Schlussdrittel sorgte Ehliz mit seinem zweiten und dritten Treffer für das 7:3. «Super cool, sieben Tore gegen die Tschechen», jubelte der 24-Jährige. Hyka verkürzte kurz vor Schluss noch auf 4:7. Neben Ehliz konnte auch Club-Kollege Patrick Reimer mit drei Vorlagen überzeugen.

Für Jubelstimmung sorgte die Leistung bei Trainer Sturm allerdings nicht. «Auch wenn das Ergebnis in Ordnung war, müssen wir uns noch weiter steigern. Wir haben viele Sachen nicht richtig gemacht», monierte der frühere NHL-Star.

Am Sonntag kommt es in Mannheim (16.45 Uhr/Sport1) erneut zum Match Deutschland gegen Tschechien. Am kommenden Donnerstag werden mit Dennis Seidenberg und Torhüter Thomas Greiss zwei weitere NHL-Spieler bei der Nationalmannschaft erwartet. Erst in der nächsten Woche stoßen auch die Spieler von Meister München und Finalist Wolfsburg zum Team. Die Weltmeisterschaft in Köln und Paris beginnt am 5. Mai.