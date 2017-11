Gävle (dpa) - Die Adler Mannheim haben das Viertelfinale der Eishockey-Champions-League verpasst. Im Achtelfinal-Rückspiel unterlag der Club aus der Deutschen Eishockey Liga beim schwedischen Vizemeister Brynäs IF Gävle mit 1:2 (1:0, 0:0, 0:2).

Mannheim hatte bereits die Heimpartie vor einer Woche mit 2:3 verloren. Devin Setoguchi brachte die Adler in der 2. Minute in Führung, Jacob Blomqvist (58.) und Linus Ölund (60.) schossen die entscheidenden Tore für den 13-fachen schwedischen Meister. Das Viertelfinale findet am 5./6. und 12. Dezember statt. Brynäs IF trifft auf den tschechischen Club Ocelari Trinec.