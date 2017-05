Köln (dpa) - Ernüchterung statt Euphorie: Das drohende Turnier-Aus von DEB-Kapitän Christian Ehrhoff dämpft die Hoffnungen auf ein erneutes WM-Eismärchen zusätzlich. Nach der heftigen 2:7-Klatsche gegen Angstgegner Schweden war Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm nicht nur vom Ergebnis schwer genervt.

Am Sonntag trat der 38-Jährige wieder entspannter auf, wiederholte aber mit Blick auf Ehrhoff seine Worte vom Vorabend. «Eins ist klar, es muss jetzt auch ziemlich bald eine Entscheidung fallen», sagte Sturm. «Wir können nicht ewig darauf warten, bis der Christian zurückkommt.» Das Duell mit Rekordchampion Russland am Montag (16.15 Uhr) wolle er aber möglicherweise noch abwarten. Zuvor soll Ehrhoff am Morgen einen erneuten Härtetest im Aufwärmtraining absolvieren.

Ehrhoff, vor sieben Jahren als WM-All-Star-Team-Mitglied ein Erfolgsgarant, hat wegen nicht näher definierter Oberkörperprobleme bislang beide Spiele verpasst. Beim 2:1 gegen die USA fiel das Fehlen des 34-Jährigen nicht sonderlich ins Gewicht. Nur 24 Stunden später gegen den Titelfavoriten Schweden dagegen schon. «Man sieht es an den Kräften der Verteidiger», sagte Sturm zur Personalsituation mit nur sechs Abwehrspielern im Kader. Die deutliche Pleite im zweiten WM-Spiel ohne den Kapitän ließ ein Halbfinal-Wunder wie bei der bislang letzten Heim-WM 2010 fraglich erscheinen.

Die Chancen auf eine erneute Viertelfinal-Teilnahme stehen durch den Auftaktsieg am Freitag zwar gut, doch gegen echte Top-Nationen stößt die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) an ihre Grenzen. Ehrhoffs Einsatz am Montag wäre wichtig. Turniermitfavorit Russland spielte sich vor dem Aufeinandertreffen beim 10:1 gegen Italien am Sonntag bereits in einen Torrausch.

Gegen die russischen Eishockey-Cracks dürfte Deutschland erstmals mit sieben Verteidigern auflaufen. Sinan Akdag von den Adler Mannheim war bis Sonntag noch nicht für die WM gemeldet, da Sturm auf NHL-Verstärkung wartete. Eine «gute Option» sei auch Stürmer Yannic Seidenberg, der auch in München schon die Rolle getauscht hatte.

Wie sehr Ehrhoffs Präsenz auf dem Eis fehlt, wurde gegen Schweden am Samstagabend deutlich. «Jede Sekunde im Spiel wünscht man ihn herbei. Seine Erfahrung und Ruhe könnten wir gut gebrauchen», sagte Ersatz-Kapitän Dennis Seidenberg von den New York Islanders. Der 35 Jahre alte NHL-Verteidiger scheint bislang der Einzige in der deutschen Abwehr, der Ambitionen auf eine erneute WM-Überraschung wie vor sieben Jahren rechtfertigt.