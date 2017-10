Schiedsrichter Dingert zeigt in Gladbach, wie es geht. Hazard verwandelt gegen Hannover den Elfmeter in der Nachspielzeit ganz cool.

Mönchengladbach. Nein, von den Sitzen gehauen hatte das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Hannover 96 wahrlich niemanden. Und weil es wegen der verspäteten Anreise der Gäste auch noch mit elfminütiger Verspätung angepfiffen worden war, machten sich nicht wenige der 50 542 Zuschauer so gegen 17:20 Uhr schon mal auf den Heimweg. Dumm gelaufen. Denn was danach im Borussia-Park bis 17:34 Uhr noch folgte, hätte sie für die zuvor zähe Veranstaltung mehr als nur entschädigt.

Zwei nach Standard-Situationen erzielte Tore von Matthias Ginter für die Borussia (67.) und Martin Harnik für den Aufsteiger (71.) hatten für ein leistungsgerechtes 1:1 gesorgt, als Harnik in der 87. Minute aus zwei Metern Entfernung nur die Latte des Gladbacher Tores traf. Ein Stück tiefer gezielt und die Fohlen-Elf wäre wohl als Verlierer vom Platz gegangen.

Stattdessen entschied Schiedsrichter Christian Dingert in der Nachspielzeit auf Strafstoß für das Team von Trainer Dieter Hecking. Und wurde von Video-Assistent Wolfgang Stark in Köln gleich mal zurückgepfiffen. Es folgte Kommunikation via Headset. Schließlich schritt Dingert auch noch zum Fernseh-Gerät in einer eigens eingerichteten neutralen Zone an der Mittellinie. Endlose zwei Minuten wartete Thorgan Hazard am Elfmeterpunkt derweil mit dem Ball in der Hand, ob er denn nun schießen dürfe. Er durfte schließlich. Und er traf ziemlich unbeeindruckt. Borussia gewann in der 94. Minute mit 2:1. „Ich war zwar angespannt, aber eigentlich doch ganz gelassen. Aus meiner Sicht war es ja ein Elfmeter“, sagte Matthias Ginter.

„Der Fußball soll gerechter werden. Dazu hat der Schiedsrichter heute alle seine Optionen genutzt.“

Horst Heldt, Hannovers Manager, zum Videobeweis in der Nachspielzeit

Recht hatte Gladbachs Innenverteidiger und Recht hatte auch Schiedsrichter Dingert. Sogar von Anfang an. „Ich musste in der Nachspielzeit eine Entscheidung treffen, die den Ausgang des Spiels verändern konnte. Da wollte ich auf Nummer sicher gehen“, sagte Dingert. Natürlich dauerte dies, doch letztlich führte es nicht nur zur korrekten Entscheidung. Wo früher die Betroffenen getobt hätten, blieben sie jetzt gelassen. „Der Fußball soll gerechter werden. Dazu hat der Schiedsrichter heute all seine Optionen genutzt“, sagte Horst Heldt.

Wie der Manager von Hannover 96, so reagierte auch Trainer André Breitenreiter. „Mein Spieler Salif Sané hat eine falsche Entscheidung getroffen und ist gegen Vincenzo Grifo ins Tackling gegangen. Dabei gab es einen Kontakt, also war der Elfmeter berechtigt“, sagte der 43-Jährige. Für ihn war es im 17. Spiel als Trainer der Niedersachsen die allererste Niederlage, für seinen Kollegen Dieter Hecking nach dem 1:6 bei Borussia Dortmund mehr als nur ein Pflicht-Erfolg. „Schauen Sie auf die Tabelle. Wir sind vorne mit dabei.“