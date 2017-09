Dortmund brennt gegen Gladbach beim 6:1 ein Feuerwerk ab. Vor dem Spiel gegen Real Madrid morgen zeigt sich, wie herausragend der Club eingekauft hat.

Dortmund. Die Südtribüne beantwortete zur Pippi-Langstrumpf-Erkennungsmelodie die Frage nach dem kommenden Deutschen Meister, die Spieler erfreuten sich am dritten Bundesliga-Dreier innerhalb der „englischen Woche“, und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke lief mit einem zufriedenen Lächeln durch die Katakomben. Dortmunds Fußballwelt besteht in diesen Tagen aus wiederkehrenden Bildern und Ereignissen. Nur die Gegner wechseln – und scheinen derzeit zumindest national beliebig austauschbar.

Am Samstagabend war es die Borussia aus Mönchengladbach, die vom Zauber des Tabellenführers desillusioniert wurde. 6:1 prangte nach dem Abpfiff auf den beiden großen Anzeigetafeln im ausverkauften Westfalenstadion. Eine Offensiv-Demonstration in Schwarz und Gelb, die auch durch das erste Liga-Gegentor der Saison durch Lars Stindl nicht getrübt wurde.

„Es war ein unbeschreibliches Gefühl.“

Julian Weigl, der gegen Gladbach sein erstes Bundesliga-Tor erzielte

„Es hat über 90 Minuten Spaß gemacht. Den Zuschauern und auch mir als Trainer“, sagte Peter Bosz. Der 53-Jährige aus dem niederländischen Apeldoorn hat dem BVB im ersten Jahr nach Thomas Tuchel in bemerkenswert kurzer Zeit seine Spielphilosophie vermittelt: Pressing, Gegenpressing, schnelles Spiel in die Spitze. Beim Dortmunder Anhang sind längst Erinnerungen an Meisterjahre unter Jürgen Klopp wach geworden.

Gegen Gladbach verzichtete Bosz auf Andrej Yarmolenko und Nuri Sahin. Dafür kehrte Julian Weigl nach Bruch des Sprunggelenks und monatelanger Pause in die Startelf zurück. Der als „Passmaschine“ bezeichnete Mittelfeldspieler leitete mit einem tollen Zuspiel das 1:0 ein und setzte mit dem 6:1, seinem ersten Bundesliga-Tor, den Schlusspunkt. „Es war ein unbeschreibliches Gefühl“, erklärte der 22-Jährige.

Unbeschreiblich waren auch die Leistungen der beiden Angreifer Maximilian Philipp und Pierre-Emerick Aubameyang. Der Zugang aus Freiburg zeichnete für die ersten beiden Treffer verantwortlich, Aubameyang gelang gar ein Dreierpack. Der Gabuner, der vor einigen Tagen wieder einmal mit Aussagen über seinen geplatzten Sommer-Wechsel für Aufsehen gesorgt hatte und angeblich erneut vom chinesischen Club Tianjin Quanjian umworben wird, übernahm mit seinen Saisontoren sechs, sieben und acht auch wieder die Führung in der Torjägerliste. „Am Ende des Tages war es eine sehr gute Mannschaftsleistung. Die Stürmer bekommen die Bälle ja von anderen Spielern aufgelegt. Gegen einen gut organisierten Gegner gewinnt man nicht mit nur zwei guten Stürmern 6:1“, sagte Bosz, der es bewusst vermied, der Offensivabteilung den Löwenanteil seines Lobes zuzugestehen.