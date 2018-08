Mit Dunja Hayali gibt eine streitbare Moderatorin ihr Debüt als neues Gesicht des Fernsehklassikers „Das aktuelle Sportstudio“ im ZDF. Am Samstag ist Premiere.

Berlin. Sie gilt als besonders streitbare Politjournalistin, für ihr Engagement gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit erhielt sie kürzlich das Bundesverdienstkreuz: Dunja Hayali. Kaum jemand weiß, dass die Moderatorin mal als Sportjournalistin angefangen hat – doch jetzt kehrt sie zu ihren Wurzeln zurück: Vom 25.8. an (23.00 Uhr) moderiert die 44-Jährige „Das aktuelle Sportstudio“, pünktlich zum Beginn der Bundesligasaison am selben Wochenende. „Da wird ein Traum wahr“, sagt Hayali über ihren neuen Job beim 1963 gestarteten ZDF-Klassiker mit der legendären Torwand.

Eine Politjournalistin als Sportmoderatorin – was auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint, könnte ein Volltreffer sein. Schließlich haben der Integrationsstreit um Mesut Özil oder Debatten um die Vergabe großer Turniere nach Katar oder Russland zuletzt gezeigt, wie nahe Sport und Politik beieinander liegen. Dunja Hayali dürfte mit ihrer langjährigen Erfahrung aus verschiedenen Nachrichtenformaten in der Lage sein, souverän mit solchen Themen umzugehen.

Hayali ist weder die erste noch die einzige „Sportstudio“-Moderatorin

Die Wahl-Berlinerin wird künftig abwechselnd mit Sven Voss, Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein das „Sportstudio“ präsentieren, das samstags zu später Stunde über sportliche Highlights berichtet. Die Sendung war am 24.8.1963 gestartet, am selben Tag wie die Fußball-Bundesliga und im gleichen Jahr wie das ZDF. Als erste Frau moderierte 1973 Carmen Thomas (legendär ihr „Schalke 05“-Versprecher“) die Sendung, Hayali ist also weder die erste noch die einzige „Sportstudio“-Moderatorin. Eine Selbstverständlichkeit sind Frauen im Sportjournalismus aber offenbar immer noch nicht, wie die Welle abfälliger Kommentare zeigte, die es bei der Fußball-WM gegen ZDF-Reporterin Claudia Neumann gab. Und Jessy Wellmer von der „Sportschau“ im Ersten weiß von Tweets wie „Die soll sich mal einen Rock anziehen“ oder: „Die soll an ihren Herd gehen“ zu berichten. „Ich ahne schon, was da auf mich zukommt“, sagt Dunja Hayali, die sich mit Hass-Zuschriften auskennt, seit Jahren immer wieder rassistische und beleidigende Tweets, E-Mails und Facebook-Einträge erhält. 2016 erwirkte sie eine einstwillige Verfügung gegen einen Facebook-Nutzer, der beleidigende Kommentare auf ihrer Seite hinterließ.

Dunja Hayali war kürzlich wegen ihrer Moderationen für Unternehmen und Verbände in die Kritik geraten. Das NDR-Medienmagazin „Zapp“ hatte berichtet, die Journalistin sei unter anderem bei einer Veranstaltung der Glücksspielbranche tätig gewesen. Auf Facebook hatte die Journalistin daraufhin angekündigt, ihre Auftritte bei solchen Veranstaltungen künftig noch sensibler auszuwählen.