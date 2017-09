Heute will Funkel mit Fortuna in Hamburg nachlegen.

Düsseldorf. Es läuft. Langsam erwacht Düsseldorf. So groß das Begeisterungs-Potenzial der Stadt ist, wenn es um den Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf geht, so wankelmütig ist der Düsseldorfer. Es muss laufen und das am besten gut. Und es läuft gut. Fortuna Düsseldorf ganz oben in der 2. Liga – das ist eine Momentaufnahme. Aber: Sie hat Potenzial, Dauerhaftes zu erzeugen. Fortunas Stärken: ein ausgeglichener Kader mit Spielern wie Neuhaus, Hennings oder Kujovic, die ein Spiel entscheiden können – auch, wenn nicht alles glamourös daher gespielt wird. Heute könnten solche Fähigkeiten beim FC St. Pauli gefragt sein. Auch die Hamburger haben bereits viermal gewonnen, der Blick geht nach oben am Millerntor – es ist ein Spitzenspiel. „Am Millerntor zu spielen ist immer schwierig“, sagt Funkel. „St. Pauli hat eine sehr gute Mannschaft, die sicherlich im oberen Tabellendrittel enden wird.“ Funkel hat eine starke Defensive ausgemacht – ein echter Trumpf in der 2. Liga. Dazu stehen mit Sami Allagui und Aziz Bouhaddouz „zwei sehr gute Stürmer“ zur Verfügung. Aber auch Düsseldorf hat etwas zu bieten: etwa die Fähigkeit, umzustellen, wenn das Spiel des Gegners das verlangt. Dreierkette oder Viererkette? das entscheidet sich auf dem Rasen, so Funkel. Wenn man weiß, wie die Hamburger agieren. kup