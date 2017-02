Düsseldorf muss zittern

Was spricht für Düsseldorf

In Düsseldorf residiert die Nationalmannschaft am liebsten und häufigsten. Außerdem ist Fortunas Ex-Präsident Peter Frymuth DFB-Vizepräsident – sein Einfluss ist nach der Demission des Düsseldorfers Wolfgang Niersbach gut. Stadtdirekor Burkhard Hintzsche findet weitere Vorteile: „Unser Stadion ist hochmodern, auch in Sachen Videoüberwachung und Fantrennung. Die Anreisemöglichkeiten sind mit nahem Flughafen und Bahn hervorragend.“ Außerdem: Düsseldorf beweist gerade wieder mit der Tour de France, Großprojekte organisieren zu können.

Was spricht gegen Düsseldorf

Alle anderen haben ein größeres Fassungsvermögen. Und: Fortuna hat als Zweitligist ein kleines Lobby-Problem.

Unsere Prognose

Düsseldorf hat eine Chance, muss sich in diesem Jahr aber als Sportstadt etablieren.