Ein deutscher Hengst namens Dschingis Secret ist mehr als nur ein Feldfüller im mit 5 Millionen Euro dotierten Prix de l’Arc de Triomphe morgen in Chantilly – auf dem Gipfel der Galopper.

Düsseldorf. „Wunder gibt es immer wieder“, heißt ein Evergreen von Katja Ebstein. Schaffen die für Deutschland an den Start gehenden Vollbluthengste Dschingis Secret und Iquitos ein solches Wunder im bedeutendsten Galopprennen der Welt, dem Prix de l’Arc de Triomphe am Sonntag in Paris-Chantilly?

Erst zweimal haben in der 90-jährigen Geschichte dieses 5-Milionen-Euro-Rennens deutsche Galopper die Nase vorne gehabt: 1975 Gestüt Moritzbergs Star Appeal zum Sensationstoto von 1197:10 unter Jockey Greville Starkey und 2011 die Wunderstute Danedream mit Andrasch Starke im Sattel. Dabei lief Danedream für das Gestüt Burg Eberstein in der schnellsten je gelaufenen Zeit von 2:24,4 Minuten.

Die Favoritin hatte zunächst keine Starterlaubnis

2 400 Meter muss das 18-köpfige Feld morgen um 16.05 Uhr in diesem wichtigsten Zuchtrennen auf dem europäischen Kontinent bewältigen. Der „Arc“ ist sozusagen eine inoffizielle Weltmeisterschaft der Galopprennpferde am ersten Oktobersonntag, erstmals ausgetragen im Jahr 1920. Während Veranstalter France Galop zum zweiten Mal in Folge im pittoresken Chantilly mit dem weltberühmten Schloss im Hintergrund vor den Toren von Paris veranstaltet, soll das Rennen im kommenden Jahr nach Fertigstellung der Tribünenneubauten wieder an seinem ursprünglichen Ort zurückkehren: im Bois du Boulogne in Paris-Longchamp. Große Favoritin auf den Sieg der diesjährigen Ausgabe ist die dreijährige englische Stute Enable, trainiert von John Gosden in Newmarket, geritten von Jockeylegende Frankie Dettori, der den Arc als alleiniger Rekordhalter zum fünften Mal gewinnen kann.

Die Favoritin hatte ursprünglich gar keine Startberechtigung, wurde dann aber am vergangenen Mittwoch für 120 000 Euro nachgenannt. Enable, bei sieben Starts sechsmal siegreich und mit einer Gewinnsumme von umgerechnet mehr als 1,5 Millionen Euro gekürt, gilt als unbezwingbar, glaubt man den englischen Buchmachern. Dabei werden die deutschen Vertreter Dschingis Secret und Iquitos zu Außenseiter-Kursen von 120:10, respektive 500:10 notiert. Doch sind ihre Trainer durchaus zuversichtlich, bei der Jagd nach dem horrenden Preisgeld mitmischen zu können.

An erster Stelle sei Markus Klug (41) genannt, der auf dem Kölner Traditionsgestüt Röttgen in Köln Rath-Heumar den vierjährigen Dschingis Secret vorbereitet. Der letztjährige Derbydritte hat aktuell bei seinen fünf Starts viermal gewinnen können, darunter den Kölner Gerling-Preis sowie den Großen Preis von Berlin und jüngst den Prix Foy, eben in Chantilly als Generalprobe für das 5 Millionen-Highlight.