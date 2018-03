Pyeongchang. Das rhythmische Klatschen, die schrillen Melodien, die bunten Fähnchen – Karl Quade hat den Schauplatz seiner ersten Ostasien-Reise 1988 noch genau in Erinnerung. Der Volleyballer war es gewohnt, in Deutschland vor leeren Rängen zu spielen, nun stand er in einer ausverkauften Halle in Seoul. Ticketverkauf, Fernsehrechte, Athletenvermarktung: das alles lag für den Behindertensport noch in der Zukunft. Aber Stadtverwaltung, Schulen und religiöse Gruppen luden tausende Gäste in die Sportstätten der südkoreanischen Hauptstadt ein. „Die Sommer-Paralympics 1988 waren ein Meilenstein“, sagt Karl Quade, damals 34 Jahre alt. „Es begann ein Aufbruch – für Korea und für uns.“

Nach mehr als zwanzig Jahren der Militärdiktatur gewann die Demokratiebewegung in Südkorea in den 1980er Jahren an Kraft. So wurden die Paralympics in Seoul zur Bühne der aufblühenden Zivilgesellschaft. Erstmals nach 1964 fanden die Weltspiele des Behindertensports wieder am selben Ort statt wie Olympia. 1984 hatte sich Los Angeles geweigert, weil behinderten Athleten nicht zum „makellosen Image der Stadt passen“ würden. Und 1980 wollte Moskau glauben machen, dass es in der Sowjetunion keine behinderten Menschen gebe. Nun aber zeigte sich in Seoul die lange abgeschottete koreanische Gesellschaft aufgeschlossen gegenüber ihren Gästen, erzählt Karl Quade, und diese Begeisterung übertrug sich auf den Behindertensport. Ein Jahr später wurde in Düsseldorf das Internationale Paralympische Komitee IPC gegründet, inzwischen sitzt es in Bonn.

Karl Quade. Archivbild.

Es wird also auch eine Zeit der Rückbesinnung, wenn die paralympische Bewegung dreißig Jahre später wieder in Südkorea zu Gast ist, nun in einer der modernsten Industrienationen. Am Freitag werden in Pyeongchang die zwölften Winterspiele eröffnet. 670 Athleten aus 45 Ländern gehen in sechs Sportarten an den Start, achtzig Goldmedaillen werden vergeben. Das deutsche Team mit seinen zwanzig Sportlern und vier Begleitläufern wurde am Sonntag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verabschiedet. „Unser Eindruck von der Organisation in Korea ist hervorragend“, sagt Karl Quade. So gut wie nun in Südkorea seien die Unterbringungen noch nie gewesen. Seit 1996 steht der Sportwissenschaftler den Paralympiern nun zum zwölften Mal als Chef de Mission vor.

Jahrzehntelang waren behinderte Menschen in Südkorea wie Aussätzige behandelt worden. Auch, weil die japanische Kolonialmacht bis 1945 an eine „starke Rasse“ glaubte. Zudem ringt Südkorea mit seiner konfuzianischen Vergangenheit, zum Beispiel mit der traditionellen Ahnenverehrung, sagt der südafrikanische Forscher Casper Claassen, der in Seoul Koreanische Geschichte und Kultur studiert hat: „Eltern stecken viel Geld in die Bildung ihrer Kinder. So können sie sicherstellen, dass sie im hohen Alter von ihnen unterstützt werden. Auf dieses Prinzip stützt sich auch das Pflegesystem. Diese Philosophie kennt aber keinen Plan für Eltern, die sich lebenslang um ein behindertes Kinder kümmern müssen.“