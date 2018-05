Reif : Sagen Sie ruhig: Ein glühender Verfechter. Aber drei Dinge müssen besser werden. Erstens: Es muss besser und schneller kommuniziert werden in den Stadien, die Leute haben ein Recht darauf, so schnell wie möglich zu erfahren, was wie und warum entschieden worden ist. Zweitens: Der Schiedsrichter im Stadion muss die letzte Instanz sein; niemals darf eine Entscheidung allein in diesem Keller in Köln fallen. Drittens: Die Nasa schickt Sonden zum Mars, die auf den Millimeter genau an den festgelegten Stellen ein exakt soundso tiefes Loch bohren – da müsste es doch vielleicht gelingen, kalibrierte Linien bei Abseitsentscheidungen einzusetzen, die mit mathematischer Präzision den Fall klären. Beim Abseits gibt es nur Schwarz und Weiß, ein bisschen Abseits ist auch Abseits. Bei allen anderen Entscheidungen gibt es manchmal einen Ermessensspielraum – und der gehört bitte allein dem Schiedsrichter auf dem Rasen.

Marcel Reif : Weglassen geht nicht. Fangen wir also damit an, dann haben wir es hinter uns. Warum wir eine pseudo-religiöse Diskussion über ein solches Hilfsmittel führen, erschließt sich mir nicht. Wir haben die Mittel, um an einigen Stellen gerechter und fairer zu entscheiden – warum sollen wir das nicht nutzen? Ja, sagen die einen, dann ist die ganze Emotion weg – tut mir leid, mit der Freude über ein Tor, bei dem der Ball durchs Außennetz gegangen ist, kann ich nichts anfangen. Oder ich höre: Es gibt keine völlige Gerechtigkeit! Richtig – aber das ist im richtigen Leben auch so. Wir verlieren die Mythen, sagen wieder andere, wie das Wembleytor. Stimmt. Aber fragen Sie mal den Hans Tilkowski, ob der damals 1966 gern einen Videobeweis gehabt hätte oder lieber den Mythos genommen hätte.

Zürich. Zwei Jahre nach seinem Rückzug aus der Rolle des Kommentators großer Spiele ist Marcel Reif als gefragter Fußball-Experte allgegenwärtig, wenn es um das Spiel und das Geschäft mit dem Ball geht. In diesem Interview zieht er seine persönliche Bilanz der 55. Bundesliga-Saison. „Ich mache nur noch das, was mir Spaß macht“, sagt der 68-Jährige. „Das Spiel fasziniert mich nach wie vor. Ich sage, was ich denke und bin niemandem verpflichtet.“

Reif : An fünf Spielen! An einer Regelung, der alle 36 Proficlubs zugestimmt haben! Das erklärt diese Protestwelle nun wirklich nicht. Fünf Montagspiele muss man aushalten können, vorausgesetzt, es setzt niemand Hannover in Freiburg an oder umgekehrt – das wäre ja schon nahe der Boshaftigkeit. Aber es wird bestimmt auch ein, zwei Milliönchen Freunde des Fernsehfußballs geben, die sich über Bundesliga am Montag freuen. Und natürlich ist auch klar, dass es für die Vereine mehr Geld gibt.

Immerhin haben die von den Ultras angeführten Proteste Wirkung gezeigt: An den Montagspielen zweifeln die ersten Vereinsvertreter öffentlich, die Vereine haben sich für 50+1 ausgesprochen.

Reif: Ja, aber das wird nicht reichen. Die reine Lehre, die aus dieser Ecke gefordert wird, wird sich nicht durchsetzen. Umso eher man das klar ausspricht, desto besser für alle Beteiligten. Im Moment sind die emotionalen Ausschläge so hoch, dass man mit Argumenten kaum durchdringt. Da läuft ein Fußball-Glaubenskrieg mit verhärteten Fronten.

Zusammengefasst: Kritik an den Auswüchsen des Fußball-Kommerzes ist. . .

Reif: . . .berechtigt, aber sinnlos. Natürlich ist es obszön, 222 Millionen Euro für Neymar zu zahlen. Aber haben Sie das Gefühl, dass das eine Welle der Empörung ausgelöst hat? In Paris haben sie gejubelt, und was meinen sie, was in Madrid los ist, wenn sich Real ihn im Sommer holt für meinetwegen 400 Millionen? Die wissen, dass sie mit ihm besser sind als ohne ihn, sie haben das Geld. Mit welcher Moral wollen sie das verbieten? Ich hätte es gern anders, aber ich weiß, dass das nicht geht. Wenn ich die Auswüchse sehe, stelle ich mich blind, weil es an meine Romantik geht. Was sollen die Träumereien?

Und wo enden Realitäten?

Reif: Ganz einfach: Diese Clubs spielen in einer eigenen Liga, in fünf oder sechs oder sieben Jahren. Und das ist richtig so, denn in fast allen Ligen ist es doch so, dass sich ein, zwei Mannschaften vom Rest der Liga so weit absetzen, dass sie mit den gewaltigen Champion-League-Einnahmen ihren Vorsprung Jahr für Jahr ausbauen. Die Bayern haben in der Bundesliga nichts mehr verloren. Real, Barcelona, PSG, die beiden Manchesters, Bayern - die spielen dann in einer weltweit vermarkteten Liga, in Sydney, Shanghai, Singapur oder Seattle. Das ist bestes Entertainment, das verkauft wird, seinen Preis hat und seine Kunden findet. Ganz sicher.

„Jupp Heynckes! Vieles von dem, was man sich als Romantiker erhalten möchte, ist uns über diesen Mann geschenkt worden.“

Angesichts der Dominanz des FC Bayern müsste man sich ja fast wünschen, das ein Investor einem Club wie Borussia Dortmund eine gewaltige Finanzspritze verpasst.