Jahrelang konnte die am Freitag beginnende Deutsche Eishockey-Liga (DEL) behaupten, die ausgeglichenste Liga zu sein. Mittlerweile hat sich die Spitze abgesetzt.

Mannheim. Rick Goldmann hat sich in den vergangenen Jahren zu so etwas wie dem Gesicht einer Sportart gemausert. Egal, welcher TV–Sender ein Eishockeyspiel überträgt, der Bayer ist als Experte dabei. Und als unermüdlicher Kämpfer für seinen Sport.

Als die Deutsche Eishockey Liga (DEL) unter der Woche zur Einstimmung auf die heute beginnenden Saison nach Mannheim geladen hatte, ergriff Goldmann, 41, das Wort. Die Ablösesummen im Fußball seien „dem normalen Fan nicht mehr zu vermitteln“. Darin liege eine große Chance für kleinere Sportarten wie das Eishockey. Man könne sich als Gegenmodell vermarkten.

Nun ist es natürlich nicht so, dass sich in den hiesigen Eisstadien ausschließlich Amateure tummeln, die für ein warmes Abendessen spielen, doch wenn sich Fans und Aktive begegnen, tun sie das fast auf Augenhöhe. Und ohne Berührungsängste. Kein Spiel in der DEL vergeht ohne das obligatorische Gespräch nach dem Spiel am Mannschaftsbus. Da braucht es keine Ordner und erst recht keine Polizisten.

Das größte Plus, das die Liga in den vergangenen Jahren zu bieten hatte, war aber ihre Ausgeglichenheit. Man wisse vorher nie, was an einem Spieltag passiert, heißt es. Im Gegensatz zu Fußball (FC Bayern), Handball (Kiel) oder Basketball (Bamberg) gebe es auch keine Dauermeister mehr. Jeder könne jeden schlagen. Weil die Reichen Fehler machten und die Armen viel richtig. Und in der Tat: Von 2013 bis 2016 gab es vier verschiedene Eishockey-Meister. 2014 holte im ERC Ingolstadt sogar ein Team den Titel, das in der Hauptrunde nur Neunter geworden war.

München, Mannheim, Köln, Berlin und Nürnberg in einer eigenen Liga

Doch mittlerweile geht die Angst um. Dass die Teams mit einem zweistelligen Millionen-Etat aus München, Mannheim, Köln, Berlin und Nürnberg in einer eigenen Liga spielen und der Rest dahinter. Lediglich (das ebenfalls nicht ganz arme Teams aus) Wolfsburg hält den Anschluss. Der Rest ist mittlerweile schon froh, wenn er die Play-offs kommt.

Zwar versichert Kölns Kapitän Christian Ehrhoff, dass es „kein Spiel gibt, in dem wir locker auflaufen können“, aber auch Nürnbergs Kapitän Patrick Reimer hat beobachtet, dass „sich im vorderen Bereich ein paar Teams abgesetzt haben“. Es sei allerdings „immer noch möglich, dass die Kleinen die Großen schlagen“. Das mag für einen Spieltag gelten, ein Überraschungsmeister wie Ingolstadt scheint mittlerweile aber ausgeschlossen.