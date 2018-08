Die TSG Hoffenheim hat sich für die letzte Saison mit Trainer Julian Nagelsmann viel vorgenommen.

Julian Nagelsmann bezeichnet sich selbst als Kind der Berge, sommers ist er hier gern mit dem Radl unterwegs. Mit der TSG Hoffenheim ging es für den jüngsten Trainer der Liga bisher nur bergauf. Klassenerhalt, dann Vierter und Dritter. Nun geht es für den passionierten Mountainbiker in seine finalen 1899-Saison.

Kann Hoffenheim dieses Jahr die Bayern ärgern?

Es gibt ja keine Bayern-Jäger mehr. Schon bevor die Saison losgeht, gratuliert die Konkurrenz den bajuwarischen Dauersiegern Jahr für Jahr. Leider völlig zurecht. So viel Demut hat Nagelsmann nicht, wenn er sagt, dass er mit Hoffenheim „das Maximale, den Meistertitel“ erreichen will. Gewaltig ärgern kann er die Bayern schon einmal im Auftaktspiel der Bundesligasaison, wenn die TSG Hoffenheim in der Allianz Arena gastiert und nicht wie die vergangenen Münchner Gegner bei der Gelegenheit mit 1:3 (Leverkusen), 0:6 (Werder Bremen) oder 0:5 (Hamburger SV) untergeht. Nagelsmann hat seinen Leipzig-Wechsel früh publik gemacht.

Heißt das nun mehr Ruhe oder mehr Risiko?

Rumdrucksen und Heimlichtun in einer Branche voller Indiskretionen, das hätte nicht zu Julian Nagelsmann gepasst. Der 31-Jährige hängt sich noch mehr rein, weil er einen erfolgreichen Abschluss nach dann neun Jahren im Kraichgau-Club erleben möchte. Nagelsmann hat seinen Ruf des Bessermachers zu verteidigen. Er hat Jahr für Jahr Spieler auf ein höheres Niveau gehoben: Sebastian Rudy, Niklas Süle oder Sandro Wagner etwa, die nun allesamt in München kicken. Flügelflitzer Nico Schulz und Sechser Florian Grillitsch waren die Gewinner der Rückrunde, jetzt sollen aus Vincenzo Grifo oder Ishak Belfodil Kicker werden, die auch im Camp Nou von Barcelona bestehen. So lange Nagelsmann wie bisher Erfolgstyp ist, wird es keine Probleme geben. Reiht 1899 Niederlage an Niederlage, dann werden jedoch die Fragen kommen, ob der Trainer als lahme Ente unterwegs ist. Der Pokalkantersieg in Kaiserslautern lässt das allerdings nicht vermuten.

Was ist in der Champions League zu erwarten?

In einer Kategorie liegt die TSG schon mal vorn: In der Gruppenphase der Champions League gibt es keinen Verein aus einem kleineren Ort als Hoffenheim (etwa 3300 Einwohner). Auch sonst sind die Hoffenheimer nach aktuellem Stand der kleinste Fisch im Meer der großen Haie. Keines der bisher qualifizierten Teams hat einen geringeren Uefa-Koeffizienten, eine Hammergruppe droht also. In der Vorbereitung waren die Nagelsmänner als Ballermänner unterwegs und erzielten gegen internationale Erstligisten mal acht, mal fünf Treffer. Aber Heerenveen und Chievo Verona sind halt nicht Ajax Amsterdam oder Juventus Turin.