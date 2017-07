Budapest (dpa) - Die deutschen Wasserballer haben beim Vier-Nationen-Turnier in Budapest einen Auftaktsieg gefeiert. Die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) besiegte beim Benu-Cup den EM-Zehnten Rumänien 7:6 (1:1, 2:1, 1:3, 3:1).

Die Mannschaft setzte damit ihre kleine Erfolgsserie fort: Zuletzt hatte Deutschland in einer Testländerspielserie viermal gegen Frankreich gewonnen. In der torarmen Partie gegen Rumänien erzielte Maurice Jüngling von Spandau 04 37 Sekunden vor dem Ende den Siegtreffer für das Team von Bundestrainer Hagen Stamm.

Neben Jüngling, der zweimal traf, erzielten Marko Stamm, Hannes Schulz, Julian Real, Tobias Preuß und Timo van der Bosch die Tore für Deutschland. In den weiteren Turnierspielen trifft die in der nacholympischen Saison stark verjüngte DSV-Auswahl noch auf Rekord-Olympiasieger Ungarn und den WM-Neunten Kanada. Beide Mannschaften sind - anders als Deutschland - bei den Weltmeisterschaften vom 14. bis zum 30. Juli in der ungarischen Hauptstadt dabei.