Suwon (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga ihre Niederlagenserie fortgesetzt.

Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag zum Abschluss des zweiten Turniers des neu gegründeten Wettbewerbs im südkoreanischen Suwon dem Team Russlands mit 1:3 (25:19, 21:25, 15:25, 23:25). Trotz starken Auftakts kassierten die Deutschen ihre fünfte Niederlage nacheinander. Diagonalangreiferin Louisa Lippmann überragte einmal mehr mit 25 Punkten.

Für die Deutschen geht es in Bangkok weiter, ehe Turniere in Bydgoszcz (Polen) und Stuttgart vom 12. bis 14. Juni anstehen. Die besten sechs Teams qualifizieren sich für das Finale in Nanjing (China) vom 27. Juni bis 1. Juli.