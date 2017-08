Vor allem spielt der WM-Dritte von 2014 erheblich riskanter und aggressiver als unter dem vorsichtigeren Erfolgstrainer Vital Heynen. Giani zieht diesen Stilwechsel konsequent durch, fordert Zeit - und darf sich Misserfolge erlauben. Die WM 2018 wurde in zwei Turnieren verspielt, ebenso wie der Aufsteig in der Weltliga. «Wir wollen unter die ersten Sechs kommen», sagte Giani.

«Ich glaube auch an vielleicht unglaubliche Sachen. Mein Ziel ist es immer, eine Medaille zu holen», versicherte der 32 Jahre alte Diagonalangreifer der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auftakt am Freitag in Gruppe B gegen den Olympia-Zweiten und klaren Favoriten Italien. «Das Spiel ist nicht zum Warmmachen. Es ist Vollgas angesagt. Wir spielen, um zu gewinnen.»

Doch nach einem Sommer der Enttäuschungen ist die Reise in die Hafenstadt Stettin für die mit «Bubis» gespickte EM-Mannschaft von Nationaltrainer Andrea Giani ein Aufbruch ins Ungewisse. Mit weniger als einer Medaille will sich Daueroptimist und Ausnahmespieler Georg Grozer aber keineswegs zufrieden geben.

Und in Kattowitz wartet der Auftakt in die K.o.-Runde. «Da kriegt man Gänsehaut. Ich freue mich», sagte Grozer in Erinnerung an 2014. Ein Jahr später, bei der letzten EM in Bulgarien und Italien, spielten die Deutschen meilenweit unter Form und wurden nur Achte. Giani führte damals die Slowenen völlig überraschend zu Silber.

Die Tschechen am Sonntag und die Slowakei am Montag als letzte Staffelgegner sollten für die Deutschen keine zu hohe Hürden darstellen. Es zählt jeder Punkt. Denn nur die Gruppensieger erreichen direkt das Viertelfinale, die Zweit- und Drittplatzierten müssen in die Achtelfinals.

«Wir haben unser Niveau angehoben, aber wir müssen es bei der EM über einen längeren Zeitraum zeigen. Dazu müssen wir an uns glauben», betonte Giani, dessen Mannschaft in den letzten Tests gegen Finnland und Belgien immer besser harmoniert hat. Gegen eine EM voller Gänsehautmomente hätte der Italiener nichts einzuwenden.