Lyon (dpa) - Die deutschen Volleyballer sind mit einem klaren Sieg in das Qualifikationsturnier für die WM-Endrunde 2018 gestartet. Beim Debüt des neuen Bundestrainers Andrea Giani gewann die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) gegen die Ukraine mit 3:0 (25:16, 25:20, 25:19).

Vor 950 Zuschauern im Palais des Sports de Gerland von Lyon war Georg Grozer mit 13 Zählern bester Punktesammler.

Gegen den 33. der Weltrangliste setzte der 47-jährige Giani in seiner Startformation auf die Spieler, die schon bei der WM 2014 die Bronzemedaille gewonnen hatten. Der Italiener Giani hatte den Kader noch kurzfristig verändern müssen. Libero Leonard Tille hatte sich im Abschlusstraining an der Hand verletzt und wurde durch U-21-Nationalspieler Julian Zenger (Friedrichshafen) ersetzt.

Die nächste Aufgabe in diesem Sechser-Turnier, bei dem sich nur der Sieger direkt für die WM 2018 in Italien und Bulgarien qualifiziert, ist am Donnerstag das Spiel gegen Aserbaidschan.