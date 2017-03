Sotschi (dpa) - Die Hoffnungen der deutschen 15er-Rugby-Nationalmannschaft auf die erstmalige Qualifikation für eine Weltmeisterschaft haben einen weiteren herben Dämpfer erhalten.

Eine Woche nach der 15:32-Niederlage gegen Spanien unterlag die Mannschaft von Trainer Kobus Potgieter in Sotschi auch Gastgeber Russland klar mit 25:52 (7:12). Es war für die vom Verletzungspech verfolgten Deutschen nach dem erwarteten 6:50 bei Europameister Georgien bereits die dritte Niederlage auf dem schweren Weg zur WM 2019 in Japan.

Da sich die Russen auch noch einen offensiven Bonus-Punkt sichern konnten, zogen sie zur Halbzeit der WM-Ausscheidung am Team des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) vorbei. Deutschland beendete das parallel ausgespielte Europameisterschaftsturnier auf dem fünften Platz. Der Klassenverbleib hatte schon vorher festgestanden, denn die DRV-Auswahl hatte in der Rugby Europe Championship zuvor auch zwei Heimsiege gegen Rumänien (41:38) und Belgien (34:29) gefeiert.

«Russland war stark in der zweiten Hälfte, aber wir haben es uns in vielen Situationen auch selbst schwer gemacht», sagte Potgieter nach dem Rückschlag am Sonntag in Sotschi enttäuscht. «Das Team ist jung, wir müssen als Mannschaft weiter wachsen. Heute haben wir wieder viele Dinge gelernt, auch wenn es hart war», fügte er hinzu.