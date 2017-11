Mannheim (dpa) - Deutschlands Hockey-Herren sind in einer Dreier-Testspielserie gegen England unbesiegt geblieben. Nach dem 5:3-Auftakterfolg am Dienstag und dem 3:3 am Mittwochabend kam die Auswahl von Bundestrainer Stefan Kermas am Donnerstag in Mannheim zu einem 5:2 (4:1).

Beide Teams bereiten sich derzeit auf das Finalturnier der World League vor, das Anfang Dezember in Bhubaneswar/Indien stattfindet. Die deutschen Tore im abschließenden Spiel erzielten Martin Häner, Danny Nguyen, Niklas Bruns, Mats Grambusch und Constantin Staib.

Bundestrainer Kermas zeigte sich nach den Testpartien, die alle in der Feldhockey-Halle des Mannheimer HC ausgespielt wurden, mit dem Stand der Vorbereitungen zufrieden. «Die Mannschaft hat eine tolle Entwicklung genommen», sagte der deutsche Herren-Coach.