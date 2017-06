Berlin (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen haben das Vier-Länder-Turnier in Berlin gewonnen. Die Gastgeberinnen setzten sich am Sonntag in ihrem dritten und letzten Spiel vor 1100 Zuschauern mit 3:0 (1:0) gegen China durch.

Die Tore für das neu formierte Team des Olympia-Bronzemedaillengewinners von Rio 2016 erzielten Marie Mävers (24. Minute), Nike Lorenz (42.) und Franzisca Hauke (53.). «Wir können jetzt mit einem guten Gefühl in die kurze Pause gehen», sagte die gebürtige Berlinerin Lorenz. «Wir haben das Beste rausgeholt und hier eine Mega-Entwicklung genommen.»

Das Turnier in der Hauptstadt diente als Vorbereitung auf die am 8. Juli in Johannesburg beginnende Qualifikation für die WM 2018 in London. «Wir haben uns hier sechs Tage Zeit genommen, die Mannschaft zu entwickeln und der Plan ist voll aufgegangen. Der Sieg gegen China war die logische Folge», meinte Bundestrainer Jamilon Mülders. Und ergänzte: «Wir werden jetzt mit einem guten Gefühl nach Johannesburg reisen, um uns da weiter zu entfalten.»

Noch am Sonntagabend reisten die Nationalspielerinnen zurück in ihre Heimatstädte, um nun zwei Wochen individuell weiter zu trainieren. Am 3. Juli fliegt der 18-köpfige Kader dann nach Südafrika. Im Vorfeld des Turniers bestreitet die Auswahl des Deutschen Hockey Bundes (DHB) vor Ort noch zwei Testspiele gegen die USA und Argentinien.

Mit zwei Siegen und einer Niederlage gewann der Weltranglisten-Siebte das Berliner Turnier aufgrund der besseren Tordifferenz vor den punktgleichen Irinnen. Deutschland hatte am Freitag Südkorea mit 3:2 (1:0) besiegt und war Irland am Donnerstag mit 1:2 (0:1) unterlegen.