Venlo (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen haben auch das vierte Länderspiel ihrer vorösterlichen Länderspielserie gewonnen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Jamilon Mülders bezwang in Venlo in den Niederlanden das belgische Nationalteam mit 2:0 (2:0), nachdem es tags zuvor an gleicher Stelle einen 4:3 (0:1)-Erfolg gegen den Rivalen aus dem Nachbarland gegeben hatte.

Benedetta Wenzel (6. Minute) und Nike Lorenz (13.) erzielten die Tore für das stark verjüngte deutsche Team. «Vier Siege aus vier Spielen ist bei der hohen Kaderdurchmischung, die wir betreiben mussten aller Ehren wert», sagte Mülders. Zahlreiche A-Kaderspielerinnen standen ihm für die Testspielserie nicht zur Verfügung. Vor den Spielen gegen Belgien hatte es in Düsseldorf gegen Irland zwei Siege gegeben.