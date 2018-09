Fortuna Düsseldorf bringt Gastgeber Leipzig in Bedrängnis und feiert am zweiten Spieltag ein erstes Erfolgserlebnis.

Leipzig. Nach einer bravourösen kämpferischen Leistung hat Fortuna Düsseldorf mit dem 1:1 (0:0) bei RB Leipzig den ersten Punkt in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga mitgenommen. Matthias Zimmermann hatte den Aufsteiger vor 35 000 Zuschauern zu Beginn der zweiten Hälfte sogar in Führung geschossen, und mehr als den Ausgleich durch Jean-Kévin Augustin (68.) ließ die Fortuna nicht mehr zu.

Trainer Friedhelm Funkel freute sich „total“ über die Leistung seiner Mannschaft. „Wenn wir so mutig spielen, uns so geschlossen auf den Platz präsentieren, dann sind wir in der Lage, den ein oder anderen in der Bundesliga zu ärgern“, sagte Funkel.

Auf das Spiel beim Europapokal-Teilnehmer Leipzig trifft dies jedenfalls zu. „Düsseldorf war ein starker Gegner, der uns alles abverlangt hat“, erklärte RB-Torhüter Peter Gulacsi. Und sein Teamkollege Stefan Ilsanker empfand die Partie gegen die Fortuna als „brutal schweres Spiel“. Für Leipzigs Trainer Ralf Rangnick „geht das Unentschieden in Ordnung“. Seine Mannschaft habe insgesamt zu viele Torchancen zugelassen. Viel hätte nicht gefehlt, und die Fortuna wäre gar als Sieger vom Platz gegangen.

Nur um neue Erfahrungen zu sammeln, war der Aufsteiger jedenfalls nicht nach Leipzig gefahren. Mit einer defensiven Taktik und klugem Umschaltspiel wollte Funkel im Trainerduell mit Ralf Rangnick triumphieren, wohlwissend, wie schwer das sein werde. Immerhin entschied sich der Düsseldorfer Cheftrainer neben der vermeintlichen Betontaktik mit einer Dreier-Abwehrkette dazu, zwei Stürmer aufzubieten. Rouwen Hennings und Marvin Ducksch erhielten allerdings keine Unterstützung auf den Flügeln, weil die Gäste, die von knapp 1000 Fortuna-Fans lautstark begleitet wurden, zunächst ohne einen Außenstürmer antraten.

Doch den ersten Ansturm mussten nicht die Gäste, sogar die Hausherren überstehen. Leipzig hatte in der zweiten Minute Glück, dass Andre Hoffmann nach einer Ecke mit einem Kopfball knapp scheiterte. Noch brenzliger wurde es für RB in der sechsten Minute, als Marvin Ducksch nach einer scharfen Hereingabe von Hennings völlig frei aus elf Metern an RB-Keeper Peter Gulacsi scheiterte. Fortuna spielte viel offensiver, als es der Gegner offensichtlich erwartet hatte.

So fanden die Sachsen nur langsam ins Spiel. Wenn es dann gefährlich wurde, kamen die Leipziger Angriffe über deren rechte Seite. Allerdings wurde schnell deutlich, dass die Gastgeber große Probleme hatten, in dieser Phase zu Abschlüssen zu kommen. In Sachen Ballbesitz hatten sie nun ein deutliches Übergewicht, weil die Fortuna auch zu schnell den Ball wieder verlor und nicht in der Lage war, mit längeren Ballstafetten den Rhythmus des Gegners zu brechen. Und dann hatte die Fortuna ein wenig Glück, als Kaan Ayhan im Strafraum Augustin nach einer halben Stunde nicht ganz astrein vom Ball trennte.