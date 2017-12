Düsseldorf (dpa) - Auch in diesem Jahr haben viele Sportler mit Sprüchen für gute Unterhaltung gesorgt. Mal absichtlich, mal unabsichtlich. Die Deutsche Presse-Agentur hat die besten Zitate aus dem Jahr 2017 gesammelt.

«Wäre, wäre Fahrradkette.» (Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in einer Sky-Analyse)

«Bitte was? Wenn ich einen Computer am Spielfeldrand sehe, schieße ich den kaputt. Ich war mein ganzes Leben auf dem Fußball-Platz, ich kann 'Büro' nicht mal buchstabieren.» (Der Bezirksliga-Trainer und ehemalige Fußball-Weltmeister Thomas «Icke» Häßler in der «Sport Bild» auf die Frage, ob er ein Laptop-Trainer sei)

«Ich bin in ganz engem Austausch mit Ralph Hasenhüttl und Thomas Tuchel. Wir einigen uns noch, wer Co-Trainer und wer Cheftrainer wird nächstes Jahr.» (Julian Nagelsmann, Trainer des Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim, zu Spekulationen, er könne eines Tages Trainer bei Bayern München werden)

«Es ist wichtig, dass die Mannschaft die Unterstützung spürt. Das ist wie früher in der Schule: Wenn die Mädchen geguckt haben, hast du mehr gegeben.» (Trainer Pal Dardai vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC zu der Prognose, dass zum ersten Bundesliga-Heimspiel gegen Ingolstadt nur 35 000 Zuschauer erwartet werden)

«Ich übergebe trotzdem immer noch an ein Mädel, ich darf keinem Buben auf den Arsch hauen.» (Biathletin Vanessa Hinz, die für die Mixed-Staffel bei der WM als Startläuferin nominiert wurde, und an Laura Dahlmeier übergab)

«Du hast eben keinen anderen, du hast ausschließlich dein Team. Wenn du zu Hause spielst, dann sind Mama und Papa da, und der Freund kommt mal vorbei und dann knutschst du donnerstags abends noch mit irgendnem Ollen rum, was weiß ich, aber hier hast du wirklich nur dein Team.» (Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic vor dem Fed-Cup-Duell mit den USA auf die Frage, ob ein Auswärtsspiel auch von Vorteil sein kann)

«Es gab nur eine Medaillenkandidatin - auch wenn der «Playboy» gemeint hat, wir haben noch eine.» (Alpinchef Wolfgang Maier bei der Ski-WM nach dem Aus von Viktoria Rebensburg im Riesenslalom und in Bezug auf das Magazin «Playboy» mit Bildern von Rebensburgs Teamkollegin Christina Geiger)

«Die Krankenhäuser sollten in den nächsten neun Monaten mehr Hebammen einstellen, denn heute Nacht wird es viel Liebe geben.» (Der frühere Fußball-Weltmeister Gerard Piqué vom FC Barcelona glaubt nach dem unglaublichen 6:1 gegen Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League an einen Baby-Boom)