Gooßen : Das ist wohl so. Eine Imagekampagne für die Gemeinde in dieser Form hätte wohl ihren Preis gehabt. Wir bekommen von der Gemeinde jegliche Unterstützung.

Gooßen : Ich habe Urlaub. Es war ja klar, dass wir in den Tagen vor dem Spiel stark in Anspruch genommen werden.

Gooßen : Dieses Medieninteresse haben wir so in dieser Form nicht erwartet. Das ist ja unvorstellbar.

Drochtersen. Im Halbfinale des Niedersachsenpokals kegelten sie den Drittligisten VfL Osnabrück nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb und zogen so in den DFB-Pokal ein. Jetzt freut sich die Spielvereinigung Drochtersen/Assel auf den großen FC Bayern (heute, 15.30 Uhr). Rigo Gooßen, Präsident des Regionalligisten, Steuerberater und Tausendsassa, spricht über das „Jahrhundertspiel“.

Gooßen: Das wäre nur infrage gekommen, wenn wir gemusst hätten, weil es zum Beispiel ein Abendspiel wäre, wofür unser Flutlicht nicht ausreicht. Ansonsten war ein Umzug kein Thema. Mag sein, dass das lukrativer gewesen wäre, aber wir wollen das in der guten Stube durchführen. Für uns ist das ein Jahrhundertspiel.

Lassen Sie uns auf die beiden Mannschaften schauen. Laut transfermarkt.de hat das Team von Drochtersen/Assel einen Marktwert von 1,63 Millionen Euro, die Bayern werden auf 844,65 Millionen Euro taxiert.

Gooßen: Oh ja? Bei 1,6 Millionen Euro würden wir sofort einsteigen und verkaufen. Aber Spaß beiseite: Daran sehen Sie doch, dass das Spiel am Samstag das beste Beispiel ist für den Vergleich zwischen dem Underdog und der großen Fußballmacht Deutschlands.

Ihr Sohn Jasper hat am Samstag im Trikot des SV auch sein Jahrhundertspiel. Bei Ihnen zu Hause gibt es derzeit wohl nur ein Thema, oder?

Gooßen: Ist ja klar. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht über das Spiel sprechen.

Ihr Sohn träumt doch bestimmt vom goldenen Tor.

Gooßen: Ja. Das wäre natürlich der Hammer. Mal sehen, wer bei den Bayern in der Innenverteidigung steht. Boateng und/oder Hummels. Das sind dann ganz schöne Kaliber (lacht). Ich denke, dass die Bayern mit einem großen Teil der Stammformation antreten werden. Und nach meinen Informationen reisen sie schon am Freitag nach Stade, was für eine ernsthafte Vorbereitung spricht. Vor zwei Jahren haben wir uns in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Mönchengladbach beim 0:1 auch tapfer geschlagen.

Ihr Wunschergebnis?

Gooßen: Schön wäre es, wenn es uns tatsächlich gelingt, ein Tor zu schießen – und wir nicht untergehen, sprich nicht zweistellig verlieren.