«Hoffen auf einen Hype» Darts-Sport in Deutschland immer populärer

Frankfurt/Main (dpa) - Der Darts-Sport wird nicht nur bei den Fernsehzuschauern in Deutschland immer populärer. Auch immer mehr Aktive finden sich in den Vereinen, um Turniere und Wettkämpfe selbst an der Scheibe auszuspielen.

«Es ist schon eine leicht steigende Tendenz erkennbar», sagte Johann Peltzer, Präsident des Deutschen Dart Verbandes (DDV). «Alle hängen an der Glotze und machen zu Hause Partys. Ich vermute schon, dass viele dann auch selbst die Pfeile in die Hand nehmen und hobbymäßig spielen», erklärte Peltzer. Der Verbandschef hofft auf «einen Hype wie in den Niederlanden». Derzeit hat der DDV knapp über 10 000 Mitglieder.