Gladbach bezwingt den FC Bayern und ist in der Liga voll auf Kurs. Auch weil der Belgier Thorgan Hazard im elften Spiel in Folge an einem Treffer beteiligt ist.

Mönchengladbach. Er hat es wieder getan. Als Thorgan Hazard in der 39. Minute einen von Niklas Süle verursachten Handelfmeter zum 1:0 verwandelte, hatte er seinen persönlichen Rekord bei Borussia Mönchengladbach ausgebaut. Inklusive des 1:0 im DFB-Pokalspiel bei Fortuna Düsseldorf, in dem Hazards Treffer das Weiterkommen sicherte, ist der Angreifer nun schon im elften Spiel in Folge an einem Tor der Fohlen-Elf direkt beteiligt gewesen. Diesmal war sein Treffer der Wegbereiter zum 2:1 (2:0)-Sieg über Spitzenreiter FC Bayern München. „Es läuft gut, aber der Rekord ist mir nicht wichtig. Wichtig ist mir der Sieg, denn der ist gut für die Tabelle“, sagte Hazard.

„Thorgan hat sich toll entwickelt. Er ist zum Führungsspieler geworden.“

Matthias Ginter über seinen Gladbacher Teamkollegen Thorgan Hazard

Dort stehen die Gladbacher auf dem vierten Platz, der am Ende der Saison zur direkten Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League berechtigt. Drei Punkte mehr als Borussia Dortmund stehen auf der Habenseite. Auf den BVB hatte die Fohlen-Elf nach ihrem 1:6-Debakel am 23. September noch sechs Zähler Rückstand, inzwischen aber konnte sich die Mannschaft stabilisieren. Seit fünf Pflichtspielen ist Gladbach unbesiegt, in den vergangenen vier Bundesliga-Partien wurden zehn Punkte geholt – kein anderes Team schaffte in diesem Zeitraum mehr.

Freilich ist dies keinem spektakulären Hurra-Fußball zu verdanken und mitunter wie in der zweiten Halbzeit gegen die Bayern auch nicht schön anzusehen. „Da haben wir gegen eine Wand gespielt“, sagte Münchens Trainer Jupp Heynckes. Mit großem Willen und viel Einsatz stemmten sich die Gladbacher gegen die anrennenden Bayern. „Das war ja fast schon wie ein Belagerungszustand. Ein wenig mehr Entlastung hätte ich mir schon gewünscht, aber heute will ich in dieser Hinsicht mal nachsichtig sein“, sagte Gladbachs Trainer Dieter Hecking.

Der 53-Jährige hat es zwar noch nicht ganz geschafft, seinem Team zur Abwehr-Souveränität der vergangenen Saison zu verhelfen. Allerdings hat Hecking seiner Defensive eine hohe taktische Disziplin vermitteln können. Ähnlich wie die Schweden in der WM-Qualifikation die Italiener zermürbten, brachten die Gladbacher durch zwei sich permanent verschiebende Viererketten die Münchener zur Verzweiflung. „Wir haben es nicht geschafft, aus unserer optischen Überlegenheit Kapital zu schlagen“, sagte Heynckes.