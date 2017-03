Doha (dpa) - Nur vier Wochen nach ihrem Rücktritt vom Rücktritt hat Turn-Oma Oksana Chusovitina bereits ihren zweiten Weltcupsieg gelandet. Wie vorige Woche in Baku setzte sich die fast 42 Jahre alte Olympiasiegerin von 1992 in Doha erneut in ihrer Spezial-Disziplin Sprung durch.

Mit 14,166 Punkten siegte die Usbekin vor Emily Little aus Australien (14,099) und Teja Belak aus Slowenien (14,083).

Zwischen 2006 und 2012 hatte Chusovitina, die in Bergisch Gladbach lebt, für die deutsche Nationalmannschaft geturnt. Nach ihren siebten Olympischen Spielen hatte sie in Rio de Janeiro 2016 eigentlich ihren Rücktritt vom internationalen Sport verkündet. Erst vorigen Monat hatte sie anders entschieden und angekündigt, dass sie in der 2. Turn-Bundesliga für den VfL Kirchheim unter Teck antreten werde.