Berlin (dpa) - Die Deutsche Presse-Agentur hat zum Jahreswechsel die wichtigsten Ereignisse im Sport zusammengestellt.

JULI

02.07. Mit einem Erfolg über Chile sichert sich Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft erstmals den Titel als Confed-Cup-Sieger.

04.07. Doppel-Weltmeister Peter Sagan wird wegen eines Ellbogenchecks gegen Mark Cavendish von der Tour de France ausgeschlossen.

05.07. Der fünfmalige Weltfußballer Lionel Messi verlängert seinen Vertrag beim FC Barcelona bis 2021.

10.07. Der FC Bayern München sichert sich die Dienste von WM-Torschützenkönig James Rodriguez - zunächst auf Leihbasis.

16.07. Tennis-Profi Roger Federer wird mit seinem achten Titel in Wimbledon zum Rekordchampion und ältesten Sieger aller Zeiten.

18.07. FIFA-Vizepräsident Ángel María Villar Llona wird im Rahmen eines Antikorruptionseinsatzes der spanischen Polizei festgenommen.

21.07. Die deutsche Handball-Legende Bernhard Kempa stirbt im Alter von 96 Jahren.

21.07. Skisprung-Olympiasieger Severin Freund fällt wegen eines erneuten Kreuzbandrisses für den Weltcup-Winter und Olympia aus.

23.07. Philipp Lahm wird zum Abschluss seiner Karriere zum «Fußballer des Jahres» gewählt. Trainer des Jahres wird Julian Nagelsmann.

23.07. Der britische Radfahrer Christopher Froome gewinnt zum vierten Mal die Tour de France.

24.07. Mercedes kündigt seinen Ausstieg aus der DTM an und will zukünftig in der Formel E starten.

29.07. Das EM-Viertelfinale der deutschen Fußball-Frauen wird wegen starken Regens abgesagt. Tags darauf scheitert das Team von Bundestrainerin Steffi Jones mit 1:2 an Dänemark.

31.07. Der frühere Profi Hasan Salihamidzic wird neuer Sportdirektor von Fußball-Rekordmeister FC Bayern München.

31.07. Bei der Doppelvergabe für die Olympischen Spiele soll Paris für 2024 und Los Angeles für 2028 den Zuschlag erhalten.

AUGUST

03.08. Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Wladimir Klitschko beendet seine aktive Laufbahn als Boxer.

03.08. Für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro wechselt der brasilianische Fußball-Star Neymar von Barcelona nach Paris.

05.08. Olympiasieger Usain Bolt verliert seinen WM-Titel über 100 Meter und gewinnt nur Bronze. Gold geht an Rivale Justin Gatlin.

05.08. Das Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Kira Walkenhorst gewinnt nach den Olympia-Sieg in Wien auch den WM-Titel.

08.08. Mit einem 2:1 gegen Europa-League-Sieger Manchester United gewinnt Real Madrid zum vierten Mal den europäischen Supercup.

11.08. ARD und ZDF dürfen nach einer Einigung mit Rechteinhaber Discovery zumindest teilweise live über Olympia bis 2024 berichten.

12.08. Leichtathlet Johannes Vetter wird in London Weltmeister im Speerwerfen.

12.08. Mit einer Enttäuschung beendet Usain Bolt seine Karriere: Bei seinem letzten Rennen bei der WM in London scheidet der Jamaikaner mit seiner Staffel nach einer Verletzung aus.