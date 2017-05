Ab der neuen Fußball-Saison wird das Projekt in der 1. Bundesliga in der Praxis getestet. Die Schiris werden dafür derzeit geschult. Ingo Kalischek hat ihnen zugeschaut – und den Selbsttest gemacht.

Köln. „Check Strafstoß“, die Stimme flattert leicht, „wobei, vielleicht doch nicht, Moment.“ Vor mir an der Wand: Sechs mächtige Bildschirme mit 20 verschiedenen Kamera-Einstellungen. Hinter mir: Schiri-Legende Hellmut Krug. „Was denn jetzt?“, fragt er. Die Uhr tickt, die Sekunden rasen. Ich sitze im Kölner Replay-Center und darf das testen, was den Fußball für immer verändern soll: den Videobeweis. Zuerst in der Bundesliga, schon ab der kommenden Saison.

Der Videobeweis soll den Fußball fairer machen

Alle 23 Bundesliga-Schiris werden derzeit hier geschult, um ab der kommenden Saison zusätzlich als Videoassistenten zu agieren. Ihr Job: Grobe Fehlentscheidungen des Unparteiischen auf dem Platz korrigieren – binnen weniger Sekunden.

Wie soll das gehen? Bereits seit dieser Saison testen DFB und DFL den Videobeweis – offline. Je vier Schiris verfolgen je eine Wochenendbegegnung an den Bildschirmen. Bei klaren Schnitzern ihrer Spielfeld-Kollegen überprüfen sie die Szenen. Noch geschieht das nur in der Theorie. Ab der kommenden Saison steht der Praxistest an. Dann werden die Beteiligten per Headset kommunizieren – und so notfalls Entscheidungen korrigieren. Der Videobeweis soll den Fußball fairer machen. Kritiker sagen, er wird ihm die Emotionen rauben.

Viel Platz ist in dem stickigen, kleinen Raum nicht. Für eine Schulklasse würde es hier eng. Deshalb bläst ein Ventilator am Eingang kühle Luft in unsere Richtung. Ich bin dran, neue Szene: Eine Spielaufzeichnung aus der Premiere League: Ich soll die Entscheidung des Schiris vom Monitor aus überprüfen. „Check Foul“, rufe ich, als ein Spieler von Manchester City in seinen Gegenspieler grätscht. Der Schiri im Stadion zögert nicht lange: Rot. Korrekt? Ich muss es besser wissen, schließlich sehe ich die Szene jetzt erneut: in Zeitlupe, als Standbild, als Nahaufnahme, aus einem anderen Winkel. „Vor, stop, zurück, vor – andere Kamera“, bitte ich den Videotechniker neben mir, der mir die verschiedenen Kamera-Einstellungen in Bruchteilen von Sekunden zur Verfügung stellt. Ich sacke nervös ich den Stuhl zurück. „Wie sieht’s aus?“, fragt mich Projektleiter Krug schon wieder. „Ich weiß es nicht sicher. Ich glaube, die Entscheidung passt: Rot.“ Krug schmunzelt. „Wie lange haben Sie dafür wohl gebraucht?“, fragt er mich. „Puh, so 20 Sekunden?“ Von wegen: Eine Minute und 18 Sekunden. „Und, hatte ich wenigstens recht?“, frage ich in die Runde. „Gelb wäre richtig gewesen, aber Rot ist keine klare Fehlentscheidung“, sagt der 60-jährige Krug, der bis 2007 die Schiri-Abteilung beim DFB geleitet hat.