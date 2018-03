Pyeongchang (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den deutschen Teilnehmern der Paralympischen Winterspiele in Pyeongchang viel Glück gewünscht.

«Wenn möglich werde ich mir Wettbewerbe im Fernsehen ansehen und auch die weitere Berichterstattung verfolgen. Allen deutschen Athletinnen und Athleten drücke ich ganz fest die Daumen», sagte Merkel in einem Interview der vom «Tagesspiegel» produzierten «ParalympicsZeitung». Sie selber werde es jedoch «terminlich nicht schaffen, nach Pyeongchang zu reisen», sagte die CDU-Politikerin.

Zudem gab Merkel Einblick in ihre eigene Beziehung zum aktiven Sport. «Leistungssport und sportliche Wettkämpfe habe ich schon immer denen überlassen, die so etwas wirklich können», sagte sie: «Ich bin eher die typische Breitensportlerin, die Sport aus Freude an der Bewegung und zur Erhaltung der Gesundheit treibt.»