Düsseldorf. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist Boris Becker am Mittwoch von einem englischen Gericht offiziell für bankrott erklärt worden. Becker soll demnach bei der Privatbank "Arbuthnot Latham & Co" Schulden haben. Diese habe er trotz Forderungen seit Oktober 2015 nicht beglichen.

Die Anwälte von Boris Becker haben wohl um einen Aufschub der Forderungen gebeten, da der ehemalige Tennisstar zurzeit versucht, sein Haus auf Mallorca zu verkaufen. Durch den Verkauf könnte er die nötige Summe aufbringen, um seine Schulden zu begleichen.

Die zuständige Richterin wollte Becker diesen Aufschub nicht gewähren. Das Urteil negativ beeinflusst haben könnte auch, dass der TV-Star und Tennistrainer nicht persönlich vor Gericht erschienen ist.

Beckers Anwalt widerspricht Berichten über Bankrott

Von Boris Becker oder seinen Management gab es am Mittwoch zunächst keine Reaktion - später am Tag veröffentlichte sein deutscher Anwalt Prof. Christian Schertz dann eine Erklärung. Der Jurist bezeichnete den Begriff "pleite" als unzutreffend.

Im Wortlaut heit es da: "Mein Mandant war überrascht und enttäuscht, dass sich die gegnerische Bank in einem konkreten Zivilverfahren in Großbritannien entschieden hatte, Klage gegen ihn einzureichen. Das Verfahren betrifft ein Darlehen, das Herr Becker binnen eines Monats in voller Höhe zurückgezahlt hätte. Es ist enttäuschend, dass sein Antrag darauf, insofern den heutigen Gerichtstermin bis dahin zu verschieben, zurückgewiesen wurde."

Tatsächlich habe Becker Mandant gegenüber englischen Medien erklärt, dass seine Einkünfte hinreichend veröffentlicht seien und es klar sei, dass er die Mittel habe, um die Schulden zu begleichen. Der Wert "der in Rede stehenden Wertanlage" - hiermit ist wohl besagtes Haus gemeint - übersteige "bei weitem das Darlehen bei der Bank". Daher werde Becker beantragen, die Verfügung umgehend aufzuheben. red