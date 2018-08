Bayer Leverkusen startet am Samstag in Mönchengladbach in die Saison, in der der Verein Großes vorhat.

Leverkusen. Ob es seine Saison wird? Es spricht einiges dafür, und den Auftakt im Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr) hält Julian Brandt von Bayer Leverkusen dann auch gleich noch für eine dankbare Ansetzung. „Gladbach hat Tage, wo sie wahnsinnig gut sind und dann wieder Tage, wo du denkst: Was ist das denn? Es ist schon schwierig, dort zu spielen“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. „Aber es ist geil damit anzufangen, weil wir gleich wissen, wo wir stehen.“

Brandt erinnert sich an jüngste Siege am Niederrhein, aber auch an „einige Packungen“, die er dort erlebt habe. Aber jetzt ist ohnehin alles anders. Weil der 22 Jahre alte Brandt mit viel Selbstvertrauen in die Saison geht. Und seit Tagen jedem Journalisten in die Blöcke diktiert, dass mit Leverkusener Zurückhaltung jetzt Schluss ist. „Wir haben schon die Sehnsucht, hier mal was Historisches zu schaffen und einen Titel zu holen.“ Und dann sagt er einen Satz, der nach Leverkusen, das mal „Vizekusen“ genannt wurde, ganz gut passt: „Wir sagen uns: Wir rennen immer wieder gegen die Wand, immer wieder. Und irgendwann kommen wir durch.“

Brandt ist ein Gewinner dieser Fußball-WM, obwohl er in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat, was an sich schon ein Widerspruch ist, aber Brandt ist dann eben ganz gut herausgekommen aus diesem deutschen WM-Desaster. Stets eingewechselt, einige Minuten gewirbelt, das deutsche Spieltempo angehoben – das hat gereicht, um im grauen Einerlei des deutschen WM-Kaders der Farbklecks aus Leverkusen zu sein. Und jetzt fällt den Experten, wenn Sie nach den neuen Führungsfiguren in der neuen Ära der Nationalmannschaft denken, zuerst der Name Julian Brandt ein. So schnell kann das gehen.

Brandt lächelt das weg. Er war ja froh, überhaupt dabei zu sein, das war ja lange nicht so klar, weil der Kader damals noch als hochveranlagt galt und Brandt noch nicht den ganz großen Durchbruch erlebt hat, der keine Fragen mehr lässt. Ob er bereit ist für Führungsaufgaben? Niemand könne erwarten, dass er beim nächsten Spiel 15 Tore schießt und voran geht. „Das bin ich nicht – und das werde ich auch in zwei, drei Wochen nicht sein. Das braucht noch.“ Aber es kann mal so werden, wenn Brandt weiter reift. In Leverkusen. Er glaubt an das Team, an seine Mitspieler, hat bewusst um zwei Jahre verlängert. „Es passt von der Spielidee, wir haben wirklich viel Talent, wollen jetzt noch effizienter effektiver werden. Das kann was werden“, sagt Brandt. Und jetzt testet er diesen Mut in Mönchengladbach.