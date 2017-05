London (dpa) - Prominente Experten und Fans waren begeistert vom Megakampf im Schwergewicht, den Weltmeister Anthony Joshua durch Technischen K.o. in der 11. Runde gegen Wladimir Klitschko gewann. dpa stellt einige Reaktionen zusammen:

Boris Becker: «Was für ein Kampf! Wladmir Klitschko kämpfte wie ein Krieger, aber Anthony Joshua wie ein Löwe! Bester Kampf seit Jahren, hoffentlich Rückkampf.»

Arnold Schwarzenegger: «Einer der besten Kämpfe, die ich je gesehen habe. Hoffe auf ein Rematch.»

Ex-Nationalspieler Lukas Podolski: «Geiler Kampf.»

Ex-Weltmeister Lennox Lewis: «Klitschko hätte nach dem Niederschlag in der 6. Runde mehr Körpertreffer landen müssen. Joshua hat gezeigt, dass er der junge Löwe war in diesem Kampf. Beim Boxen zeigt sich irgendwann das Alter im Ring. Wladimirs Beine waren gut, aber das Kinn war nicht okay.»

Evander Holyfield, viermaliger Schwergewichts-Champion: «Anthony war einfach aggressiver. Er hat das Herz gehabt, nach dem Niederschlag in der 6. Runde wieder zurückzukommen. Wladimir will bestimmt nicht so abtreten.»

Wladimir Klitschko: «Ich werde jetzt keine endgültigen Entscheidungen treffen. Ich werde mir die Zeit nehmen, ich fühle mich sicher und gut, weil ich eine Rückkampfklausel habe. Das werde ich in den nächsten Tagen oder Wochen entscheiden.»

Anthony Joshua: «Ich habe nichts dagegen, nochmals gegen ihn zu kämpfen, wenn er das möchte. Es liegt an Wladimir.»

Ex-Weltmeister Henry Maske: «Ich würde Wladimir definitiv zutrauen, dass er noch einmal einen Rückkampf machen kann. Da geht es ja auch noch einmal um Kleingeld.»

Rio Ferdinand, ehemaliger englischer Fußball-Nationalspieler: «Ich habe wirklich schon viele Fights gesehen, aber so ein Match habe ich noch nicht erlebt. Wie Anthony gegen eine solche Legende wie Wladimir Klitschko so zurückschlagen kann, macht mich völlig sprachlos.»

Ex-Weltmeister Carl Froch: «Joshua war eigentlich nach der 6. Runde weg. Klitschko hat seine ganze Erfahrung und Intelligenz eingebracht, aber am Ende hat der jugendliche Enthusiasmus gesiegt. Klitschko hat aber nicht wirklich verloren.»