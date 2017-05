Hamburg (dpa) - Er knackte Autos, fuhr ohne Führerschein, prügelte sich, saß dreimal im Knast - Mario Daser hat eine bewegte und entbehrungsreiche Jugend hinter sich. «Wir hatten nicht viel. Höchstens Schulden von meinem Vater. Der ist abgehauen, hat uns sitzen lassen», berichtet Daser.

Heute braust der Wahl-Hamburger mit seinen noblen Sportwagen durch die Gegend. Davon hat er vier. Daser ist Millionär. Und er ist Boxer. «Das ist meine Leidenschaft. Boxen begeistert mich. Wenn ich dürfte, würde ich sofort mit Klitschko-Besieger Anthony Joshua in den Ring steigen.» Das meint der 28-Jährige ernst. «Ich würde zwar verlieren; ich bin bloß die Nummer 157 in der Welt. Aber egal.»

Zunächst geht es eine halbe Nummer kleiner zu. Am Freitag steht Daser in der Hamburger Barclaycard-Arena mit Ex-Weltmeister Ola Afolabi im Ring: Dinner-Boxen mit Vier-Gänge-Menü in Hamburgs Top-Halle. Es geht um den internationalen Titel im Cruisergewicht des Weltverbandes IBO, der Vorstufe für einen WM-Kampf. Afolabi ist eine Hausnummer. Als dreimaliger Gegner von Ex-Weltmeister Marco Huck hat sich der Brite einen Namen in Deutschland gemacht.

Daser dagegen ist ein Nobody im Ring. «Ich hab' bisher im Bierzelt gegen Schrottgegner geboxt», gibt er zu. Das klingt nach Rummel, nicht nach Leistungssport. «Aber ich kann boxen, ich trainiere hart und werde es allen zeigen, die mir nichts zutrauen.» Seine zwölf Kämpfe bislang hat er allesamt gewonnen - gegen drittklassige Gegner.

Dass er es wagt, gegen einen Ex-Champion anzutreten, halten die einen für Größenwahn, die anderen für einen PR-Gag. Häufigste Vermutung: als Millionär hat er sich den Sieg vorab gekauft. «Jeder, der das sagt, ist ein Wichser. Aber mir ist scheißegal, was die Leute denken», sagt Daser und betont: «Ich bin selbstverliebt. Aber ich bin komplett authentisch.»

Erst mit 19 Jahren ist er zum Faustkampf gekommen. «Das Boxen hat mich verändert», behauptet das einstige Problemkind. «Das Geld hat mich nicht verändert. Ich schätze jeden Cent, aber das Geld beherrscht mich nicht.» Für den Kampf gegen Afolabi hat er zweimal in Trainingslagern in der Türkei geschuftet. «Leider bin ich ein Mensch, der zu viel will», beschreibt sich der 1,95 Meter große durchtrainierte Athlet. Ein Risiko sei der Kampf nicht, meint er. «Ich bin auf Augenhöhe, kann mithalten.»