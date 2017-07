Berlin (dpa) - Profiboxer Marco Huck startet am 9. September in Berlin in die World Boxing Super Series um die Muhammad-Ali-Trophy.

Der 32-Jährige wird in der Max-Schmeling-Halle zu seinem schweren Viertelfinale gegen WBO-Weltmeister Oleksandr Usyk aus der Ukraine antreten. Der 30 Jahre alte Olympiasieger von 2012 hat seine bisherigen zwölf Profikämpfe allesamt gewonnen, davon zehn vorzeitig. Huck hatte Usyk bei der Auslosung zuletzt trotzdem als seinen Wunschgegner bezeichnet.

In der Serie treten im Cruiser- und im Supermittelgewicht jeweils acht der weltbesten Boxer an. Nur die Sieger erreichen die nächste Runde, nach den Viertelfinals folgen im Januar und Februar 2018 die Halbfinals sowie im Mai dann die Kämpfe um die Trophäe. Ex-Weltmeister Jürgen Brähmer trifft im Viertelfinale des Supermittelgewichts auf den Amerikaner Rob Brant. Arthur Abraham hatte die Qualifikation für das Turnier durch eine Niederlage gegen den Briten Chris Eubank jr. verpasst.