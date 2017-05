Schwerin (dpa) - Der frühere Boxweltmeister Jürgen Brähmer will im Sommer wieder in den Ring steigen.

«Wahrscheinlich am 15. Juli, aber wo und gegen wen, kann ich noch nicht sagen. Ich habe mehrere Angebote, von denen ich eines annehmen werde. Das ist definitiv klar», sagte der 38 Jahre alte Schweriner der «Ostsee-Zeitung» Rostock. In der Kampfbilanz des Mecklenburgers, der momentan in seiner Heimatstadt ein eigenes Box-Gym aufbaut, stehen 48 Siege aus 51 Kämpfen. 35 davon gewann der Rechtsausleger vorzeitig.

Brähmer war bis Oktober vergangenen Jahres WBA-Halbschwergewichts-Weltmeister, ehe er den Titel in Neubrandenburg gegen den Briten Nathan Cleverly verlor. Eigentlich sollte es in diesem Frühjahr in Großbritannien einen Rückkampf geben.