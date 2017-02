Titelkampf am 1. April

Berlin (dpa) - Box-Weltmeister Marco Huck hat den früheren Europameister Oktay Urkal als Trainer verpflichtet.

«Ich stehe jetzt vor einer großen Herausforderung und spüre, dass ich einen Trainer mit viel Boxerfahrung brauche», sagte Huck via TV-Partner RTL. Am 1. April bestreitet Huck in Dortmund einen WBC-Titelkampf gegen den unbesiegten Letten Mairis Briedis. Der 47-jährige Urkal gewann als Amateur 1996 Olympia-Silber und den EM-Titel. Als Profi war er ebenfalls Europameister und boxte zweimal um den WM-Gürtel.

Seit seiner Trennung vom Sauerland-Stall vor zwei Jahren hat Huck bereits den dritten Trainer. Zuvor hatten ihn Conny Mittermeier und Varol Vekiloglu betreut. Der Berliner Athletikcoach Vekiloglu steht dem 32 Jahre alten Cruisergewichts-Champion des weniger bedeutenden Verbandes IBO weiterhin als Konditionstrainer zur Verfügung. In den Jahren bei Sauerland hatte Erfolgscoach Ulli Wegner den gebürtigen Serben trainiert.