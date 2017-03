Berlin (dpa) - Am Samstag geht es in der MBS Arena von Potsdam um den letzten WM-Titel eines deutschen Profiboxers in einer der vier großen Weltverbände. Der 24 Jahre alte Berliner Supermittelgewichtler Tyron Zeuge trifft in seiner ersten Titelverteidigung auf den Nigerianer Isaac Ekpo.

Auf Zeuge lastet viel Verantwortung. «Eine Niederlage wäre eine Katastrophe» für das Boxen in Deutschland, sagte sein Manager Kalle Sauerland vor dem Kampf um den WBA-Gürtel.

Die beiden Kämpfer hielten sich in Berlin mit Prognosen oder großen Sprüchen zurück. Beide sprachen von einer Supervorbereitung, großer Zuversicht und attestierten sich Topform. «Wir hoffen, wir sind vor den 12 Runden fertig», ließ sich immerhin Theodore Singleton aus dem für Ekpo zuständigen Don-King-Management entlocken. Ex-Weltmeister Jürgen Brähmer, der Zeuge trainiert, lobte seinen Schützling: «Wir haben 150 Sparringsrunden absolviert. Wir sind in allen Belangen stärker.»

Der muskulöse Afrikaner Ekpo (34) kann auf eine K.o.-Quote von 75 Prozent verweisen. Von 33 Kämpfen verlor er nur zwei. Einen davon ausgerechnet bei seinem letzten Deutschland-Trip 2013 in Leipzig gegen Robert Stieglitz.